Потоп в Венеции: стихия повредила тысячелетние фрески города-музея
Из-за 16-часового затопления Собора святого Марка были поверждены мозаики, бронзовые кресла и колонны базилики
Одной из жертв масштабного наводнения в Венеции стала главная достопримечательность города – построенный в IX веке Собор святого Марка.
Базилика находится в одной из самых низких точек города – площади святого Марка, поэтому также оказалась подтоплена, как и три четверти города.
Как пишет местный портал ANSA, в пиковые моменты уровень воды в храме доходил до 90 см. Различные его части были затоплены в течение 16 часов. Кроме того, затопило также баптистерий и одну часовню.
В результате, по словам отвечающего за сохранность базилики Карло Альберто Тессерина, собор "постарел на 20 лет за сутки" – большой ущерб нанесен его напольным мозаикам, монументальным бронзовым византийским креслам, мрамору и колоннам.
В самое ближайшее время в Венеции ожидают представителей правительства, которые должны оценит ущерб артефактам.
Напомним, что жертвами непогоды в стране стали 12 человек, из которых пять пришлось на Венецию.
Также мы писали об обильных ливнях, которые начались в Риме еще на прошлой неделе, из-за чего город оказался практически парализован.
Кроме того, сообщалось, что в Генуе наблюдаются перебои в работе железной дороги, а местный аэропорт закрыли на время шторма.