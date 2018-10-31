Потоп в Венеции: стихия повредила тысячелетние фрески города-музея

Одной из жертв масштабного наводнения в Венеции стала главная достопримечательность города – построенный в IX веке Собор святого Марка.

Базилика находится в одной из самых низких точек города – площади святого Марка, поэтому также оказалась подтоплена, как и три четверти города.

Как пишет местный портал ANSA, в пиковые моменты уровень воды в храме доходил до 90 см. Различные его части были затоплены в течение 16 часов. Кроме того, затопило также баптистерий и одну часовню.

В результате, по словам отвечающего за сохранность базилики Карло Альберто Тессерина, собор "постарел на 20 лет за сутки" – большой ущерб нанесен его напольным мозаикам, монументальным бронзовым византийским креслам, мрамору и колоннам.

В самое ближайшее время в Венеции ожидают представителей правительства, которые должны оценит ущерб артефактам.

Напомним, что жертвами непогоды в стране стали 12 человек, из которых пять пришлось на Венецию.

Также мы писали об обильных ливнях, которые начались в Риме еще на прошлой неделе, из-за чего город оказался практически парализован.

Кроме того, сообщалось, что в Генуе наблюдаются перебои в работе железной дороги, а местный аэропорт закрыли на время шторма.