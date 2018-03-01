У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное Паш-тэл де нату заказывают даже местные рестораны

Повар-украинец готовит самый вкусный португальский десерт. У Виталия Варавы, который работает в Лиссабоне, пирожное "Паштэл де ната" заказывают даже местные рестораны.

Уютное кафе в центре Лиссабона. Здесь едва ли можно найти свободный столик. Сегодня на обед португальское блюдо – запеченная треска, вымоченная в молоке, и украинское – голубцы. В исполнении португальского повара.Под чутким руководством украинки.

Пока Снежана делится секретами украинской кухни, ее муж – хозяин кафе Виталий – постигает португальскую.

Он 18-й год в Португалии. Кондитер по профессии, покинул родину, чтобы попробовать себя за границей. Устроился в местную кондитерскую и со временем открыл собственную.

Рождественский пирог с орехами и фруктами, мармелад из яичных желтков, сладкие пампушки из слоеного теста. А вот и "королева" португальских сладостей. "Паштел де ната" в переводе это пирожное со сливками.

Этот десерт известен во всем мире. Чтобы его попробовать, многие туристы специально едут в Португалию. И национальный десерт португальские рестораны покупают у украинского кондитера.

Слоеное тесто в специальных формочках и крем, его Виталий всегда готовит лично. Полчаса в духовке и десерт готов.