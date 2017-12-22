Появилось видео аварии c новейшим авианосца Британии

В сети появилось видео аварии на новейшем британском авианосце Queen Elizabeth.

Ролик появился на YouTube-канале Weapons Of The World.

Как известно, корабль вошел в состав ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года, а первые проблемы у него были обнаружены уже 19 декабря. Устранить течь планируется на стоянке в Портсмуте.

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 4,1 миллиарда долларов впервые вышел в море 26 июня. Судно имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, а ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

Накануне, 21 декабря, на воду был спущен британский авианосец Prince of Wales ("Принц Уэльский"). В состав ВМС Великобритании корабль поступит в 2020 году.

Queen Elizabeth и Prince of Wales относятся к одному классу британских авианосцев, однако из-за небольших модернизаций водоизмещение корабля увеличено на 3 тысячи тонн, что делает его самым крупным авианосцем страны.

Ранее шотландский фотограф-любитель решил снять новый авианосец ВМФ Великобритании "Королева Елизавета" с квадрокоптера DJI Phantom для своего проекта на Фейсбуке. Однако во время съемок поднялся сильный ветер, и его дрон в автоматическом режиме сел прямо на палубу судна. Мужчина отметил, что несмотря на то, что противоаварийная система обычно избегает стальных конструкций, аппарат решил, что палуба авианосца — подходящая площадка. Когда ветер утих, квадрокоптер без проблем улетел, оставшись незамеченным.

А в декабре минувшего года последний остававшийся на ходу британский авианосец "Илластриес" отправился из Плимута в свое заключительное плавание. Корабль продан перерабатывающей турецкой компании. Министерство обороны Британии сообщило, что авианосец продан за 2 млн фунтов (более 2,5 млн долларов). Ранее власти Британии предполагали, что "Илластриес" может быть сохранен в память о снятых с производства авианосцах типа "Инвинсибл".