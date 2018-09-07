Премьер Чехии предложил выпить и закусить, а его забросали яйцами

Сегодня, 13:51

Не самым успешным образом партия Андрея Бабиша начала свою политичекую кампанию перед муниципальными выборами

Фото: AFP
Фото: AFP

Полиция чешской столицы задержала нарушителя, который бросил яйца в премьер-министра республики Андрея Бабиша на политическом мероприятии.

Как сообщает Радио Прага, инцидент произошел 6 сентября в пражском районе Панкрац, где премьерская партия ANO решила начать свою кампанию перед выборами в местные органы власти. Среди выступающих был и Бабиш, который, к слову, возглавляет партию.

Лозунгом кампании был избран "Ужин по-соседски" – сторонникам Бабиша предлагали бесплатные закуски, кофе и пиво.

Однако один из посетителей начал бросать в главу правительства яйца. Несмотря на то, что он не попал, полицейские его задержали. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент задержанного обвиняют в административном правонарушении.

Напомним, что в прошлом году противники немецкого канцлера Ангелы Меркель забросали ее помидорами на политическом мероприятии.

Также мы сообщали, что несколько лет назад кортеж на тот момент госсекретаря США Хиллари Клинтон забросали помидорами и ботинками в ходе ее визита в Египет.

Однако достается не только политикам – после не самого успешного выступления на чемпионате мира по футболу южнокорейских футболистов забросали яйцами.
Чехия, скандал, бабиш
Источник:

"Сегодня"

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