Президент Польши попал в аварию

Сегодня, 17:08

Лимузин Анджея Дуды врезался в заграждение

Фото: rmf24.pl
Фото: rmf24.pl

Лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в ДТП в Кракове.

Об этом сообщает RMF24.

Автомобиль, в котором ехал президент, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.

В результате инцидента никто не пострадал.

После ДТП президент пересел в другой автомобиль и поехал на запад до города Бохня.

Напомним, недавно в американском штате Калифорния попал в ДТП кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее мы писали, что кортеж президента США Трампа попал в ДТП. Один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. 

Также мы сообщали, что в городе Спрингфилд во время его проезда по одной из трасс, на лимузин Трампа – Cadillac по прозвищу "Зверь" – из лесопосадки, с противоположной стороны дороги, неожиданно выскочил легковой автомобиль. Считанные доли секунды – и была бы авария. К счастью легковушка – Сhevrolet Malibu – застряла в кювете.
авария, ДТП, Польша, краков, Дуда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Анджей Дуда. Фото: Krzysztof Sitkowski / KPRP

Президент Польши отправил "антибандеровский закон" в Конституционный суд

15 Февраля, 17:31

Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым установлен запрет на пропаганду в Польше идеологии украинских националистов

США

Принц Майкл Джексон I. Фото: Sky News

Сын Майкла Джексона попал в ДТП на мотоцикле

4 Ноября 2017, 06:35

20-летний Принц Майкл Джексон I столкнулся с автомобилем
Загрузка...

Запорожье

Фото: Facebook-сообщество "Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM".

В центре Запорожья в аварии перевернулась машина

12 Декабря 2017, 15:52

После столкновения одна из машин перевернулась

Происшествия и криминал

Фото: legal-help.com.ua

Жуткое ДТП в Житомирской области: погибла 22-летняя девушка

13 Сентября 2017, 12:59

Водитель Volkswagen T5 врезался в деревянный забор, авто перевернулось

Происшествия

В Киеве авто на полном ходу влетело в столб

12 Октября 2017, 01:04

Пострадали двое детей, девушка и мужчина-водитель

Харьков

В Харькове произошло ДТП. Фото: inform.kz

В Харькове столкнулись патрульное авто и маршрутка: появились фото

30 Августа 2017, 20:02

Как сообщается, в момент аварии светофоры на перекрестке не работали
Загрузка...