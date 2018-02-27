Президент Польши попал в аварию

Лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в ДТП в Кракове.

Об этом сообщает RMF24.

Автомобиль, в котором ехал президент, въехал в препятствие, отделяющее полосы движения от трамвайных путей. Автомобиль буквально повис на бетонном препятствии и не мог двигаться дальше.

В результате инцидента никто не пострадал.

После ДТП президент пересел в другой автомобиль и поехал на запад до города Бохня.

Напомним, недавно в американском штате Калифорния попал в ДТП кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее мы писали, что кортеж президента США Трампа попал в ДТП. Один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал.

Также мы сообщали, что в городе Спрингфилд во время его проезда по одной из трасс, на лимузин Трампа – Cadillac по прозвищу "Зверь" – из лесопосадки, с противоположной стороны дороги, неожиданно выскочил легковой автомобиль. Считанные доли секунды – и была бы авария. К счастью легковушка – Сhevrolet Malibu – застряла в кювете.



