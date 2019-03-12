Президент Польши призвал увеличить количество американских войск в Европе

Военные расходы НАТО необходимо увеличивать, считают Анджей Дуда и Андрей Киска

Фото: AFP

Президент Польши призвал увеличить количество американских войск в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a3/05e/5c87a305ed927.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a3/05e/5c87a305ed927.jpg 2019-03-12T14:22:00+02:00 Евросоюз Военные расходы НАТО необходимо увеличивать, считают Анджей Дуда и Андрей Киска

Польша намерена наращивать военные расходы. Об этом заявил во вторник президент республики Анджей Дуда на проходящей в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши.

"Мы (Польша) будем повышать расходы на оборону, будем укреплять армию, ВВС и ВМС, - подчеркнул он. - Это необходимо сделать для защиты наших граждан, для укрепления демократии и свободы. Эти ценности мы и хотели защищать, вступив 20 лет назад в НАТО. Польша гордится своим членством в Североатлантическом альянсе".

Анджей Дуда высказался за усиление американского военного присутствия в Европе. "Армия США всегда была гарантией безопасности Европы. Присутствие американских войск помогло вернуть мир и спокойствие в Европу", - подчеркнул он.

Польский лидер одновременно обвинил Россию в попытке восстановить утраченные сферы влияния. Это, как он подчеркнул, проявилось в действиях РФ по отношению к Грузии и Украине.

"Мы однозначно ощущаем возрождение империалистической политики России, расширения сфер влияния, присоединения других стран, стремление вернуть свою утраченную сферу влияния", – утверждал Анджей Дуда.

Об угрозах со стороны России и необходимости для государств-членов НАТО повышать военные расходы говорил президент Словакии Андрей Киска.

"Мы не можем делать вид, что угрозы от агрессивного поведения России и распространения лживой пропаганды не существует", - сказал он.

Вступление стран Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши – Ред.) обеспечило рост благосостояния их граждан.

"То, что мы живем в эпоху мира, является следствием нашего членства в НАТО. Расширение НАТО на восток стало окончательным концом холодной войны", - сказал Киска.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил масштабные финансовые планы союзников по Альянсу.

Также генсек НАТО заявил, что на фоне роста неопределенности в мире странам-членам Североатлантического альянса необходимо довести свои военные расходы до 2% от ВВП.

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