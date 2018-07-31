Президент Словакии жестко высказался о путинских байкерах из "Ночных волков"

Словацкий лидер хочет выгнать их из страны тех, кто участововал в аннекссии Крыма

Президент Словакии Андрей Киска резко отреагировал на открытие в его стране российскими байкерами из "Ночных волков" штаб-квартиры. Он считает их угрозой национальной безопасности.

Он напомнил, что любимый байкер Путина Александр Залдостанов попал под санкции США за участие в аннексии украинского Крыма, и теперь не должен появляться в странах ЕС.

"Действия банды байкеров, в свете этих обстоятельств, являются явной угрозой безопасности нашей страны. Создание так называемой европейской штаб-квартиры "Ночных волков" является насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики в отношении аннексии Крыма и российской политики. Я думаю, что ждать, когда те, кто служит иностранному государству, начнут нарушать закон, – это плохая стратегия в сфере безопасности", – заявил Киска.

Он выразил недовольство своими правоохранительными органами, которые пропустили на территорию Словакии путинских байкеров.

В свою очередь глава словацкой полиции говорил, что не может помешать "Ночным волкам" находиться в Словакии, так как они не нарушили закон.

Как известно, "Ночные волки" открыли свою европейскую штаб-квартиру в Словакии еще 23 июня.

Напомним, еще в 2015 году Андрей Киска заявлял, что байкеры из "Ночных волков" – это не туристы, а инструмент российской власти. Он выразил недовольство байкерами, этого клуба, которые в рамках мотопробега по Европе ехали через Словакию.

Также мы сообщали, что в 2017 году путинские байкеры открыли филиал в "ДНР". По совам Залдостанова, таким образом "Ночные волки" проводят интеграционные процессы непризнанной республики с Россией.