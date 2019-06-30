Президента Кипра прооперировали после перелома бедра
Кипрский лидер получил перелом правого бедра в результате несчастного случая
Президенту Кипра Никосу Анастасиадису была сделана операция после того, как он получил перелом правого бедра. Об этом сообщает кипрское Бюро печати и информации.
"Согласно информации, которую мы получили от лечащего врача, ожидается, что через три недели президент Республики вернется к своим обычным обязанностям", – заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.
Он сообщил, что операция началась в 15:50 и завершилась примерно в 17:30 29 июня.
По словам врача Андреаса Панайоту, президенту Анастасиадесу была проведена гемикратопластика правого сустава. Он подчеркнул, что операция прошла без осложнений, состояние президента стабильное. Медики намерены в течении дальнейших 48 часов устранять любые проявления инфекции в организме Анастасиадиса.
Кипрский лидер получил перелом правого бедра в результате несчастного случая.
Инцидент произошел утром 29 июня.
Анастасиадиса доставили в частную больницу в Лимассоле, где и прооперировали.
Никос Анастасиадис стал президентом Кипра в 2013 году, когда за него проголосовали 57,48% избирателей. В 2018 году Анастасиадис был переизбран.
Напомним, недавно вокруг этого государства разгорелся скандал. В иностранных СМИ появилась информация, что Кипр якобы заработал миллиарды на паспортах для украинских и российских олигархов.
В свою очередь евродепутаты потребовали от Кипра расследования по отмыванию денег Россией. Европарламент не имеет полномочий принуждать Кипр к конкретным действиям, но письмо привлекло дополнительное внимание к последним событиям на острове.
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