Причина торфяного пожара в Латвии – намеренный поджог, считают в МВД

Вчера, 16:47

Огромный торфяной пожар, который уже неделю бушует в Латвии, вероятно, стал следствием чьего-то злого умысла

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис полагает, что торфяной пожар, захвативший около тысячи гектаров на территории республике, был вызван чьими-то намеренными действиями, поскольку при обследовании было обнаружено семь очагов возгорания.

"Признаки свидетельствуют, что это было не случайное возгорание, а злонамеренный поджог. Поэтому Государственная полиция Латвии на данный момент осуществляет проверку и выясняет обстоятельства. На мой взгляд, это шокирующий факт", – заявил глава правоохранительного ведомства.

В деле его тушения в ближайшее время ожидается помощь из Беларуси. "Учитывая, что у нас с Беларусью заключен межгосударственный договор о взаимопомощи по гражданской обороне, мы уже вчера вечером связались по телефону с белорусской стороной, которая подтвердила, что в их распоряжении есть один вертолет, который они готовы незамедлительно предоставить. Уже завтра утром этот вертолет будет в распоряжении наших спасателей и будет оказывать им поддержку", – сказал министр.

Пожар начался 17 июля. Сейчас в борьбе с ним участвуют около 100 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, представители Государственной службы леса и местные жители. Пострадали шесть сотрудников ГПСС, один из них госпитализирован.

Накануне латвийское руководство обратилось за помощью к ЕС. В первую очередь оно попросило предоставить три дополнительных вертолета.

Этим летом торфяные пожары, пусть не столь значительные, стали проблемой и для Украины. В наибольшей степени они участились вокруг Киева.

Минувшей осенью горели торфяные поля в Черкасской области.
Латвия, пожар, поджог, МВД, стихия, пожары
Источник:

ТАСС

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