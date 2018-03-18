Принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле и сыграл в футбол

Сегодня, 22:42

Герцог нарушил обещание Кейт Миддлтон, которое он дал в присутствии журналистов еще в 2015 году


фото Costant Media

фото Costant Media

фото Costant Media

фото Costant Media

Британский монарх, который ожидает появления третьего ребенка, решил побунтовать, проехав по улицам Лондона на дорогом мотоцикле. Так, принц Уильям нарушил обещание: оседлал Ducati несмотря на просьбы Кейт Миддлтон больше этого не делать во время ее беременности из-за лишних переживаний.

Несмотря на плотный график в семье британской семьи монарх все же находит время и для развлечений, сообщает The Daily Mail.

Принц Уильям не забыл о старых увлечениях и принял участие в футбольном соревновании. Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон", одев фиолетовую футболку и белые шорты британской сборной по футболу. В наряде принц Уильям подчеркнул свою приверженность спортивному клубу "Астон Вилла", одев носки с бордово-синими полосками.

Инсайдеры издания утверждают, что член королевской семьи не получил никаких привилегий, поэтому наравне с другими носился по полю и вступал в борьбу за мяч. В конце матча он, по традиции, пожал всем игрокам руку.

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Однако общественность удивило не то, что принц Уильям играл в футбол, а то, что он прибыл к месту проведения матча на мотоцикле Ducati Hypermotard. Хотя герцог был одет в защитную одежду – шлем и куртку – однако эта затея сильно встревожила СМИ из-за нарушения его обещания Кейт Миддлтон, которое он дал в присутствии журналистов еще в 2015 году.

Ранее сообщалось, что принц Уильям нашел способ справиться с облысением.

Ранее принц Уильям поделился подробностями личной жизни и  рассказал, как папарацци доводили принцессу Диану до слез.
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