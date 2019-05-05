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Принц Уильям угодил в громкий скандал из-за ядерного оружия

5 мая, 00:10

Принца ожидал далеко не самый теплый прием в лондонском Вестминстерском аббатстве


На днях внук королевы Елизаветы посетил службу в лондонском Вестминстерском аббатстве, посвященную 50-летию флота подводных лодок Великобритании. Стоит отметить, что с апреля 1969 года ежедневно и круглосуточно одна из британских субмарин, оснащенная баллистическими ракетами, патрулирует море.

По прибытии на службу принца ожидал далеко не самый теплый прием: у входа в аббатство собралась целая толпа людей, недовольных тем, что в храме проводят службу, "прославляющую оружие, которое может убить миллионы".

Протестующие освистали принца Уильяма и проводили его в аббатство под крики "Позор!".

"Я удивлен тем, что он пришел и поддерживает нечто, что способно уничтожить нашу планету", — рассказал один из участников акции.

В свою очередь, декан Вестминстерского аббатства Джон Холл признал, что к нему обращались с многочисленными просьбами отменить службу. При этом он подчеркнул, что служба проводилась на с целью прославления оружия, а в благодарность тем, кто обеспечивает мир на Земле.

"Мы молимся, чтобы Королевскому военно-морскому флоту никогда не пришлось применить эти ужасные силы в войне, и чтобы он мог продолжать сдерживать их использование другими", — заявил Холл.

Напомним, ранее принц Уильям дал первый комментарий о родах Меган Маркл. Так, во время визита в Новую Зеландию принца Уильяма, который отпраздновал годовщину свадьбы с Кейт Миддлтон, представители СМИ задали брату Гарри вопрос о том, когда же он станет дядей. На что Уильям с улыбкой ответил: "У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня". 

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Тег видео, скандал, уильям, принц Уильям, ядерное оружие

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