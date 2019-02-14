Приобрести гражданство Республики Кипр станет сложнее

На Кипре ужесточили получение "золотых паспортов"

Фото: Getty Images

Приобрести гражданство Республики Кипр станет сложнее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b3/492/5c64b349223d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b3/492/5c64b349223d3.jpg 2019-02-14T02:16:48+02:00 Евросоюз На Кипре ужесточили получение "золотых паспортов"

Кипрское правительство в среду, 13 февраля, одобрило внесение изменений в программу предоставления гражданства для тех, кто инвестировал в экономику государства, сообщает Cyprus Mail.

Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро, половина из которого пойдет на исследования и разработки, а половина − на финансирование программ строительства доступного жилья для организации по развитию земельных ресурсов.

"Мы гарантируем, что средства за каждую натурализацию иностранного инвестора пойдут также и на доступное жилье для нуждающихся наших сограждан", − заявил министр финансов Кипра Харис Георгиадис.

Он уточнил, что с 2013 года по программе было одобрено 1864 заявки (не считая членов семьи), при этом сумма инвестиций составила 6,6 миллиарда евро.

Также Кабмин Кипра утвердил более строгие критерии для отбора кандидатов. В частности, те, кому было отказано в гражданстве другими странами ЕС, не смогут участвовать в программе.

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На сегодняшний день кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.

Напомним, 1 февраля парламент Кипра проголосовал за законопроект, который ужесточает выдачу "золотых паспортов" инвесторам.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

Ранее сообщалось, что Кипр заработал миллиарды на паспортах для украинских и российских олигархов. Как отмечалось, Кипр в 2013 году запустил схему, по которой гражданство предоставляется в обмен на инвестиции в размере 2 млн евро в собственность или 2,5 млн евро в компании или государственные облигации.

Также сообщалось, что ГПУ заказала экспертизу сделок Investment Capital Ukraine по выводу денег Януковичем.

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