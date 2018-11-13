Расходы НАТО на оборону растут: Столтенберг озвучил цифру

Сегодня, 13:27

В этом году союзники по НАТО, как ожидается, потратят более 250 млрд долларов на основное оборудование и связанные с этим исследования и разработки

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Страны – члены НАТО, как ожидается, потратят в 2018 году на вооружения, их разработку и исследования более 250 млрд долларов. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на проходящем в Берлине промышленном форуме НАТО.

"Фактически в этом году союзники по НАТО, как ожидается, потратят более 250 млрд долларов на основное оборудование и связанные с этим исследования и разработки", - сказал он.

При этом, по словам Столтенберга, европейские союзники "инвестируют более 60 млрд долларов, что представляет собой увеличение на 10 млрд по сравнению с прошлым годом".

"И в ближайшие годы ожидается еще больше", - заметил генсек.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит необходимость в срочном увеличении инвестиций в оборону

"Мы видим необходимость в срочном увеличении оборонных инвестиций. Я ожидаю, что из года в год мы будем видеть увеличение оборонных расходов и достижение 2% ВВП", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.

Также Трамп не озвучивал прямых угроз относительно выхода США из НАТО, однако достаточно жестко озвучил требования к европейским партнерам по альянсу в плане увеличения расходов на финансирование своих подразделений. 

Напомним, что американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам по НАТО выходом США из альянса.
НАТО, оборона, Столтенберг
Источник:

ТАСС

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