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Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали из космоса: фото

Сегодня, 02:46

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля

Фото: AFP

Первый снимок разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери опубликован в сети. Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

Фото: twitter.com/CopernicusEU

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs — американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли.

В следующей публикации Copernicus разместил фото Нотр-Дама до пожара.

Фото: twitter.com/CopernicusEU

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


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Тег фото, пожар, космос, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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