Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times

Пик отмывания денег пришелся на 2013 год, а началось все еще 11 лет назад

Скандал с отмыванием российских денег через Danske Bank и проведение независимого расследования по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. Такую информацию содержит черновой вариант доклада, который имеется в распоряжении издания Financial Times.

По информации издания, доклад подготовили по просьбе самого Danske Bank, чтобы ответить на вопрос, кто и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал.

Издание сообщает, что доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год.

В документе, в частности говорится о том, что только 2013 году объем транзакций NRP (non-resident portfolio – нерезидентских портфелей) достиг пика: в этом году количество транзакций приблизилось к 80 тыс., а объем транзакций – к 30 млрд долларов.

Газета поясняет, что не все из этих транзакций были подозрительными, но указывает: банк обязан проверить, не используется ли он для отмывания денег.

"Вначале объем подозрительных транзакций за 9-летний период оценивался в 3,9 млрд долларов. В июле критик российского правительства Билл Браудер и датская газета Berlingske заявили, что эта цифра выросла до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что окончательная сумма "несколько превысит" первоначальную оценку", – говорится в статье.

В докладе Promontory говорится, что после 2013 года "объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения" результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило "крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег".

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Danske Bank, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.

Кроме того, как уже сообщалось, Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег.



