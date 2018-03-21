Россиянка-информатор убитой на Мальте журналистки сдалась в Греции

Сегодня, 03:25

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой

Дафна Каруана Галиция, фото AFP
Дафна Каруана Галиция, фото AFP

Бывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат – жене премьер-министра Мальты Джозефа Мускат.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 млн от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая покинула Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова добровольно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

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В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там всего три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

"Опасность реальна", – написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавляла делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с верховенством права.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers. Позже Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за данные о том, кто взорвал машину журналистки. 

У журналистки был популярный блог, в нем она писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, она обвинила в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену. 

Ранее уйти в отставку премьера Джозефа Муската призвала мальтийская оппозиция. Лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил о победе на досрочных выборах, которые он объявил в июне. 
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