Россиянка-информатор убитой на Мальте журналистки сдалась в Греции

Бывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат – жене премьер-министра Мальты Джозефа Мускат.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 млн от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая покинула Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова добровольно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

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В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там всего три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

"Опасность реальна", – написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавляла делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с верховенством права.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers. Позже Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за данные о том, кто взорвал машину журналистки.

У журналистки был популярный блог, в нем она писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, она обвинила в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.

Ранее уйти в отставку премьера Джозефа Муската призвала мальтийская оппозиция. Лидер Лейбористской партии и действующий премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил о победе на досрочных выборах, которые он объявил в июне.