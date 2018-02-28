Российские хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии – СМИ

Сегодня, 21:41

Хакерская группа APT28 смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на сообщение агентства dpa.

Хакерская группа APT28 смогла установить на правительственных компьютерах вредоносное программное обеспечение и похитить данные.

Немецкие специалисты по компьютерной безопасности обнаружили след атаки в декабре, а сама она могла длиться целый год.

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По данным источников, вредоносное программное обеспечение поразило также сеть, которой пользуются ведомство федерального канцлера, министерства, Федеральный суд аудита и службы безопасности в Берлине, Бонне и других городах.

Специалисты с декабря пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственные сети.

По мнению многих экспертов по кибербезопасности, по хакерской группой APT28 стоят связанные с российским правительством агентства. В 2015 году эта группа совершила атаку на Бундестаг.

Ранее американский чиновник Жанетт Манфра, ответственная за защиту американских выборов от взлома, подтвердила, что российские хакеры успешно проникли в списки регистрации избирателей нескольких штатов США до президентских выборов 2016 года.

Напомним, в среду, 7 февраля, Нижняя палата американского Конгресса приняла большинством голосов законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности".

Недавно хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.
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