Самая старая Барби в Британии сделала 105-ю пластическую операцию

За 13 лет женщина потратила на врачей 50 тысяч долларов

Самая старшая "Барби" Британии сделала 105-ю пластическую операцию. Фото: Сегодня

В Великобритании 48-летняя Рейчел Эванс, которую называют старейшей куклой Барби в стране, сделала очередную, 105-ю по счету пластическую операцию.

Женщина решила сменить форму лица и сделать его более овальным. До этого она не раз делала подтяжку, увеличивала некоторые части тела и прибегала к различным косметическим процедурам.

За 13 лет она потратила на операции около 50 тысяч долларов. На фото "до" и "после" Рейчел Эванс практически неузнаваема.

Ранее мы писали, что жительница Швейцарии, 24-летняя Селина Чентино из Цюриха, сделала пластических операций на 50 тысяч долларов. Причиной стала травля, которую она пережила в детстве в школе.

"Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе. Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом", – отметила она.

Девушка призналась, что работала парикмахером и с зарплаты откладывала на операции. В целом она сделала пластику носа, изменила форму щек, губ и подбородка при помощи филлеров и трижды увеличила грудь.

По словам девушки, реакция на результат оказалась противоречивой, а также добавила, что "мужчины сходят с ума от ее вида".

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