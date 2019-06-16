Самая старая Барби в Британии сделала 105-ю пластическую операцию
За 13 лет женщина потратила на врачей 50 тысяч долларов
В Великобритании 48-летняя Рейчел Эванс, которую называют старейшей куклой Барби в стране, сделала очередную, 105-ю по счету пластическую операцию.
Женщина решила сменить форму лица и сделать его более овальным. До этого она не раз делала подтяжку, увеличивала некоторые части тела и прибегала к различным косметическим процедурам.
За 13 лет она потратила на операции около 50 тысяч долларов. На фото "до" и "после" Рейчел Эванс практически неузнаваема.
Ранее мы писали, что жительница Швейцарии, 24-летняя Селина Чентино из Цюриха, сделала пластических операций на 50 тысяч долларов. Причиной стала травля, которую она пережила в детстве в школе.
"Мне хотелось снова быть счастливой, поэтому я изменила свою внешность и все, что мне не нравилось в себе. Мы живем во времена, когда то, что не нравится, можно изменить, и я воспользовалась этим шансом", – отметила она.
Девушка призналась, что работала парикмахером и с зарплаты откладывала на операции. В целом она сделала пластику носа, изменила форму щек, губ и подбородка при помощи филлеров и трижды увеличила грудь.
По словам девушки, реакция на результат оказалась противоречивой, а также добавила, что "мужчины сходят с ума от ее вида".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Самая старая Барби в Британии сделала 105-ю пластическую операцию". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото
Карди Би испугала поклонников