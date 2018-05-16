Самолет мог разбиться из-за iPhone – родственники погибших

Родственники нескольких человек, погибших в результате авиакатастрофы рейса MS804 компании EgyptAir, подали иск против Apple. Они утверждают, что пожар на борту лайнера начался, когда одно из устройств Apple перегрелось, пишет 9to5mac.com.

Авиалайнер Airbus A320-232, который совершал рейс MS804 по маршруту Париж — Каир, рухнул в Средиземное море примерно в 290 километрах к северу от города Александрия (Египет). Тогда погибли все 66 человек на борту. Сигнала SOS не было, но автоматическая передача данных с самолета показали, что в отсеке авионики под кабиной был обнаружен дым.

Обломки, которые впоследствии были восстановлены, подтвердили наличие дыма и значительный урон от огня в передней части самолета. Точная причина пожара не определена.

Одной из версий является пожар в кабине, в точке, где один из пилотов хранил свой iPad mini и iPhone 6S. По мнению одного из следователей, между местом, где лежали устройства и очагом пожара есть "тревожная параллель".

Адвокаты, которые представляют интересы семей жертв авиакатастрофы, полагают, что у них имеется достаточно подтверждений вины компании Apple. О каких именно доказательствах идет речь — не сообщается.

Компания Apple также не получала никаких документов, которые бы свидетельствовали о том, что iOS-устройство привело к катастрофе.

"Мы не связывались с GTA или с любым органом, расследующим это трагическое событие. Мы не видели отчеты, но мы понимаем, что нет никаких доказательств, чтобы связать это событие с продуктами Apple. Если у следователей есть вопросы к нам, мы, конечно, будем помогать в любом случае. Мы строго проверяем наши продукты, чтобы они соответствовали международным стандартам безопасности", – заявили в компании Apple.

Напомним, в аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета. Лайнер Airbus A330 авиакомпании из Южной Кореи Asiana зацепил крылом самолет A321, принадлежащий Turkish Airlines. На борту южнокорейского авиалайнера находились 236 человек, турецкого – 217. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту в субботу после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем.

Также из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.