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Санта-Клаусы съехались посреди лета в Данию: видео

23 июля, 17:58

150 зимних персонажей устраивают шоу за полгода до Нового года


У Санта-Клаусов не бывает каникул. 150 волшебных дедушек съехались со всего мира на конгресс в Копенгагене.

Это уже 62-я ежегодная встреча в Дании. На набережной у знаменитого памятника Русалочке собрались Санты, олени, эльфы и переодетые в костюмы рождественских елок актеры.

Конгресс продлится до четверга, ежедневно новогодняя компания устраивает шоу и встречи с детьми.

Напомним, в Финляндии Санта Клаус открыл ворота своей резиденции. Она находится в самом сердце Лапландии, где бородатый дед живет большую часть года. Имение волшебника с радостью принимает гостей. Там каждый желающий может полюбоваться работой сказочных эльфов, прокатиться на упряжке с оленями, написать письмо с пожеланиями или лично встретиться с Санта Клаусом.

Здесь также можно найти десятки рождественских скульптур: не только привычных оленей и эльфов, но даже одетого по-праздничному знаменитого бельгийского "Писающего мальчика".

Ранее мы писали о необычной школе в США, где обучают Санта Клаусов. Курс обучения длится три дня. Занятия проходят в октябре. 

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Тег видео, Дания, Санта Клаус

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