Сбой в работе Instagram: где пользователи жалуются больше всего

Беда пришла на все континенты, за исключением Антарктиды

Жители десятков стран мира, в том числе и соседних с Украиной, массово жалуются на сбои в работе Instagram. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Реклама

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи ресурса в США и Канаде, Великобритании и Ирландии, Швейцарии и Франции, Нидерландах и Бельгии, Германии и Дании, в северных Финляндии, Норвегии и Швеции, а также южных Испании, Португалии и Италии.

Также пострадали Центральная Европа и Балканы – Польша, Румыния и Венгрия, Чехии и Словакия, Хорватия и Австрия, Турция и Греция.

Перебои в работе Instagram были замечены в ЮАР и ОАЭ, Пакистане, Малайзии и Сингапуре, на Филиппинах и в Гонконге, Индии и Индонезии, Японии и России.

В Южной Америке жаловались пользователи соцсетей в Колумбии, Перу, Эквадоре, Бразилии, Чили и Аргентине.

Реклама

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.

Напомним, во время карантина собаки "обошли" котов в главных трендах Instagram .

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама