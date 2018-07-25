Шведская студентка в одиночку помешала депортации нелегала

Видео ее протеста с понедельника просмотрели более 2 миллионов раз

Студентка-активистка из Швеции смогла самостоятельно помешать депортации искателя убежища из Афганистана тем, что в знак протеста отказалась садиться в самолете, который должен вывезти афганца из страны. Об этом сообщает The Independent.

Элин Эрссон приобрела билет на самолет из Гетеборга в Стамбул после того, как вместе с другими активистами узнала о том, что этим самолетом должны депортировать афганца.

Девушка снимала свой протест на видео с момента, когда бортпроводники попросили ее сесть на свое место для взлета и пытались отобрать ее телефон. Эрссон объяснила, что не сядет, пока в самолете находится искатель убежища, которого при возвращении в Афганистан скорее всего убьют.

На видео можно увидеть попытку одного из пассажиров, возмущенного задержкой вылета, отобрать у девушки телефон. Постепенно другие пассажиры стали на ее защиту и даже аплодировали поступку студентки. Часть также поднялась со своих мест, чтобы самолет не смог взлететь.

В конце концов, все закончилось тем, что афганец, трое стражей порядка, которые его сопровождали, и сама студентка покинули борт самолета.

Стоит отметить, что поступок Эрссон нашел широкую поддержку, видео ее протеста с понедельника просмотрели более 2 миллионов раз.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море.

Напомним, 24 июня, в ходе внеочередного саммита по вопросам миграции лидерам стран ЕС не удалось выработать общее решение по беженцам.