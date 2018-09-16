Швейцария обвинила россиян в массовом шпионаже

По данным швейцарское разведки, в стране насчитывается около нескольких десятков дипломатов, связанных со шпионажем

Каждый четвёртый дипломат РФ, официально аккредитованный в Швейцарии, является представителем спецслужб, об этом сообщает ряд швейцарских СМИ, в частности SonntagsZeitung и Matin Dimanche.

Как отмечает издание SonntagsZeitung, российский шпионаж в Швейцарии становится с каждым днем все более настойчивым и неприкрытым. Еще в марте текущего года, после отравления Скрипалей, правительство Швейцарии пришло к выводу, что в отношении одной из страны есть все основания предполагать, что по меньшей мере одна четверть аккредитованных от ее имени дипломатов занимаются шпионажем.

Тогда правительство не стало открыто называть страну, о которой идет речь, однако теперь тайное стало явным, отмечает SonntagsZeitung.

"Россия занималась шпионажем в Швейцарии с самого момента своего основания 27 лет назад, но никогда еще российский шпионаж в Швейцарии не принимал таких настойчивых и неприкрытых форм. В связи с этим швейцарская национальная разведка NDB даже создала в своей работе отдельное досье "Россия", придав ему особый приоритет",- пишет SonntagsZeitung.

По данным NDB, в Швейцарии насчитывается несколько десятков официальных дипломатических представителей, занимающихся такой работой или же занимавшихся ею в прошлом.

В свою очердь посольство РФ в Швейцарии комментируя информацию изданий, заявило, что из-под пера швейцарских журналистов "продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России".

Не так давно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Как мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

Кроме того, в феврале российского шпиона задержали в Латвии.