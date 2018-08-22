Скандал в Чехии: президент отказался почтить память событий 1968 года, а премьер был освистан
В августе 1968 года войска нескольких стран Организации Варшавского Договора вошли в Чехословакию
Президент Чехии Милош Земан не принял участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 50-летию пражских событий 1968 года, сообщает во вторник агентство "Блумберг".
По данным агентства, "чешский президент отказался отмечать памятную дату", и на этих мероприятиях его представлял заместитель главы президентской администрации.
"Этот шаг подчеркивает усиливающуюся борьбу политических сил в стране между сторонниками демократических ценностей и группой популистов, которая бросает вызов сложившемуся статус-кво", – отмечает агентство.
В то же время присутствие на памятной церемонии в центре Праги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша обернулось антипремьерскими выступлениями. Сотни человек в центре Праги освистали премьера.
Ранее сообщалось, что в Чехии тысячи людей вышли на митинги против коммунизма.
Напомним, в августе 1968 года войска нескольких стран Организации Варшавского Договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком – сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Во время беспорядков, возникших в Чехословакии после ввода войск, погибли 137 человек.