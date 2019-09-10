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Соцсети потребовали актерской премии для собаки

10 сентября, 20:47

Видео с питбулем за несколько дней набрало миллионы просмотров

Пользователи интернета потребовали присвоить актерскую премию за талант для собаки – их удивило видео с питбулем, которое за несколько дней набрало восемь миллионов просмотров.

На кадрах съемки хозяйка хочет подрезать собаке когти, садиться рядом, держа специальный инструмент, и уговаривает пса дать лапу.

Пес, вместо того, чтобы послушаться, медленно падает на пол, показывая, что он потерял сознания. Чем закончилась процедура – неизвестно, но хитрец уже стал настоящим героем социальных сетей.

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Напомним, собака по кличке Люси спасла американского сантехника Джошуа Хорнера от длительного заключения в тюрьме.

Тем временем в кинологической ассоциации России зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой – это гибрид шакала и ненецкой лайки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что американская журналистка Салли Кучар поставила перед собой довольно непростую задачу – почесать сотню собак на выставке четырехлапых, проходившую в Сан-Франциско.

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актер собака соцсети питбуль

Источник: Сегодня

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