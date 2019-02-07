Состав Совбеза ООН не соответствует мировой действительности – Франция и ФРГ

Совет безопасности ООН был создан после Второй мировой как собрание стран-победителей

Фото: AFP

Состав Совбеза ООН не соответствует мировой действительности – Франция и ФРГ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bf5/047/5c5bf5047bb13.jpg 2019-02-07T11:07:00+02:00 Евросоюз Совет безопасности ООН был создан после Второй мировой как собрание стран-победителей

Франция и Германия настаивают на реформе Совета Безопасности ООН с тем, чтобы орган отвечал изменениям, которые произошли на мировой арене после Второй , передает "Европейская правда".

"Реальность в том, что нынешний состав Совбеза вообще не соответствует мировой действительности. И речь идет не только о Германии. Другой пример – Япония. Совбез ООН был создан после Второй мировой как собрание стран-победителей, но война осталась в прошлом! Мир разительно изменился. Пришло время обновить систему, отразить новую реальность, добавив Совбезу и легитимности, и эффективности", - отметил посол Германии.

Берлин и Париж выступают за то, чтобы Совбез пополнили новые постоянные члены, среди которых – Германия и Япония.

"А еще сейчас постоянные члены Совбеза – это только страны северного полушария. Огромная часть земного шара среди них просто не представлена! Поэтому речь идет не только о Германии или Японии, которые считают, что их вес позволяет претендовать на особую роль в Совбезе – но и о многих других странах", - отметила посол Франции Изабель Дюмон.

При этом дипломаты отметили: хотя ни один из членов Совбеза ООН не исключает необходимость реформы, согласия в деталях между ними по поводу изменений пока нет.

Ранее сообщалось, что США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

По словам Гутерриша, реформа должна включать в себя упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности и эффективности ведения дел в ООН. Также генсек ООН упомянул среди прочих целей реформы укрепление гендерного равенства в структуре ООН и защиту лиц, информирующих о различных проблемах.

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