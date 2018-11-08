Создана общая армия Евросоюза: какие страны в нее вошли

Общей европейской армии быть! В Париже создали коалицию европейских вооруженных сил, к которой уже присоединились 10 стран: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Испания, Португалия, Эстония и Финляндия.

Таким образом – Европа стремится уменьшить зависимость от Соединенных Штатов путем совместного анализа военных и гуманитарных кризисов, а также совместного поиска решений, как на них реагировать.

При этом авторы инициативы утверждают, что такая коалиция остается открытой для новых членов, но ее не стоит рассматривать в качестве альтернативы НАТО.

"В геополитическом контексте угрозы большие. Наша общая оборонная коалиция сделает Европу сильнее. А сильная Европа укрепит весь Североатлантический альянс", – сказала по этому поводу министр обороны Франции Флоранс Парли.

Напомним, что в Евросоюзе должность министра финансов и общей европейской армии появилась лишь в прошлом году.

Как мы уже сообщали, о необходимости Европе иметь собственные объединенные вооруженные силы еще два года назад говорил экс-премьер Чехии Богуслав Соботка.

Кроме того, о том, что после выхода Британии из ЕС, Евросоюзу понадобится общая армия, говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.