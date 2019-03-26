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Сравнять с землей виллу стоимостью 57 мл евро хотят во Франции

Вчера, 23:48

На территории есть бассейн, вертолетная площадка и даже своя дорога

Сравнять с землей виллу стоимостью 57 мл евро хотят во Франции Евросоюз На территории есть бассейн, вертолетная площадка и даже своя дорога

Один из судов Франции постановил сравнять с землей виллу стоимостью в 57 млн евро. Сначала это был скромный дом на 200 квадратных метров, и владелец реконструировал его. После этого площадь Шато увеличилась в 15 раз.

На территории есть бассейн, вертолетная площадка и даже своя дорога. И построили это незаконно, в лесной местности. Владелец должен уплатить почти полмиллиона евро. А теперь в течение полугода должен снести имение. А если не успеет – будет платить по 5000 евро за каждый просроченный день.

Ранее мы писали, что власти колумбийского города Медельин (столица северо-западного департамента Антьокия) снесли дом, известный как "Монако", в котором вместе с семьей проживал наркобарон Пабло Эскобар.  Здание "Монако" располагалось в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.

Также сморите, как выглядит шикарная вилла Версаче, в которой снимали "Американскую историю преступлений".

Кроме того, напомним, что пара купила заброшенный дом и сделала из него "уютное гнездышко". Невероятные изменения интерьеров просто потрясают.

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Тег снос, вилла, особняк

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