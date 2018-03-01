США могут предъявить Польше ультиматум из-за антибандеровского закона – СМИ

Пока не решится конфликт с Израилем – встречи наивысшего уровня могут быть заморожены

Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая Польша в месяц принимает председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкого. Польский МИД предусматривал, что это будет одно из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.