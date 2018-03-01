США могут предъявить Польше ультиматум из-за антибандеровского закона – СМИ

Сегодня, 11:37

Пока не решится конфликт с Израилем – встречи наивысшего уровня могут быть заморожены

Фото: 24news.com.ua
Фото: 24news.com.ua

Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая Польша в месяц принимает председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкого. Польский МИД предусматривал, что это будет одно из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль, Польша, США, антибандеровский закон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: uamodna.com

"Антибандеровский закон" в Польше: Вятрович назвал две главные угрозы

5 Февраля, 18:32

По словам историка, закон не был политической прихотью какой-либо партии

Евросоюз

В Израиле отреагировали на решение Польши. Фото: AFP

Закон Польши о преступлениях во времена Холокоста: появилась реакция Израиля

28 Января, 19:29

МИД Израиля призвал польские власти изменить закон перед голосованием в Сенате
Загрузка...

Евросоюз

Станислав Карчевский. Фото: informat.com.ua

"Нужно быть сумасшедшим": в Польше решили повременить со скандальным законом о нацпамяти

20 Февраля, 13:43

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщил, что необходимо дождаться оценки Конституционного суда

Политика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Мы сами разберемся со своей историей": Гройсман прокомментировал "антибандеровский закон" Польши

2 Февраля, 16:35

Украина не настроена на обострение отношений с партнерами, друзьями, отметил глава правительства
Загрузка...