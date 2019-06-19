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Старейшая жительница Европы умерла в Италии

19 июня, 04:06

Мария-Джузеппе родилась в 1903 году

Фото: The Daily Mail

Старейшая жительница Европы Мария-Джузеппе Робуччи умерла в Италии. Долгожительнице было 116 лет и 90 дней, пишет Daily Mail.

Мария-Джузеппе родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.

В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в Бога, правильной диетой и трезвым образом жизни. "Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту", - говорила она.

Напомним, в 2018 году в Чили умер старейший в мире холостяк. Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никакие документы, которые могли бы это подтвердить, не сбереглись. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.

Ранее 113-летний Франсиско Нуньес Оливер, который недавно отпраздновал день рождения, скончался в Испании. Себя Франциско называл "дедушкой мира". Местные жители называли же его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

А 112-летний Исраэль Кристал, который пережил холокост и находился в концентрационном лагере Освенцим, был признан самым старым жителем планеты. Примечательно, что Кристал был признан рекордсменом-долгожителем только после того, как в Польше нашлись документы, которые подтвердили его возраст. В архивах обнаружили материалы, свидетельствующие, что мужчина жил в городе Лодзь в 1918 году. Тогда ему было 15 лет.

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Тег Италия, Европа, долгожитель, скончалась

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