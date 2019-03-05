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Страны ЕС не намерены переносить свои представительства в Иерусалим

Сегодня, 15:02

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте

Фото: Pixabay
Страны ЕС не намерены переносить свои представительства в Иерусалим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9b/2f7/5c6a9b2f7b8b8.jpg Евросоюз Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте

Европейские государства не собираются переносить свои дипломатические представительства в Иерусалим. Об этом заявил представитель Евросоюза в Палестине Шади Отман.

"Страны – члены ЕС привержены позиции, подтверждающей, что Восточный Иерусалим является частью оккупированных (палестинских) территорий", – цитирует во вторник агентство ВАФА слова Отмана. Как он отметил, государства ЕС "не будут переводить никакие свои представительства и штаб-квартиры" в этот "город трех религий".

Отман добавил, что "до сих пор существует европейский консенсус в отношении обязательств не переводить представительства в Иерусалим". Такой подход, сказал представитель ЕС в Палестине, "подтверждает приверженность ЕС принятым мировым сообществом резолюциям, которые призывают к поиску справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе и вопроса об Иерусалиме".

Заявление Отмана прозвучало спустя сутки после решения США об упразднении своего консульства в Иерусалиме, которое занималось проблемами палестинцев, и его объединении с новым американским посольством в этом городе. 

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

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Тег Палестина, Евросоюз, иерусалим

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Источник:

ТАСС

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