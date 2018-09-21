Тропические шершни добрались до Европы и убивают людей

Всего за три месяца тропические шершни покусали 180 человек

Житель французского региона Нормандия погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax. Об этом сообщает издание The Local.

57-летний мужчина был ужален агрессивными насекомыми и скончался на месте. Также нападению шершней подверглась женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными укусами.

Подобные нападения происходят регулярно и порой заканчиваются гибелью людей. В августе на севере Франции погиб фермер, которого шершень укусил в машине. Мужчина потерял сознание, врезался в столб и скончался от анафилактического шока. Еще одной жертвой Vespa Velutina стала женщина, ужаленная в собственном саду. Власти нормандского департамента Манш утверждают, что всего за три месяца тропические шершни покусали 180 человек.

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Шершни Vespa Velutina распространены в Юго-Восточной Азии. Считается, что они попали в Европу около 15 лет назад вместе с грузом керамики из Китая. Вскоре они захватили юго-западные регионы Франции, а в последние годы движутся на север и восток страны. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву на расстоянии 10-15 метров.

Ранее мы сообщали, что 17 мая в 9:51 спасателям поступило сообщение о том, что у девятиэтажного жилого дома на территории детской площадки по ул. Русановская набережная, 18/1, поселился рой шершней. По адресу выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Рой шершней обнаружили в обрезанном дереве на территории детской площадки. Чтобы избежать тяжелых последствий укусов, спасатели уничтожили насекомых с помощью инсектицида "Атрикс"

Напомним, в прошлом году спасатели уничтожали шершней на проспекте Свободы и на улице Екатерины Билокур.

Также насекомых уничтожали на улицах Георгия Горюшко и Стеценко.