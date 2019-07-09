Туристы платят 43 доллара за право пролететь вниз головой со скоростью 100 км/ч

Спуск – самый длинный в Европе и один из самых экстремальных на континенте

В Хорватии нет отбоя от туристов, которые желают пролететь над землей со скоростью более 100 км\ч.

Канатный спуск проложен над горами и водоемами хорватского региона Лика. Зрелищный атракцион уже три года подряд привлекает любителей адреналина. От этой забавы туристы в Хорватии теряют голову.

"Сначала было очень страшно лететь головой вперед. Как будто что-то не так. Но достаточно проехать 20 метров и ты понимаешь: все прекрасно", – говорит туристка из Швеции Мария.

"Это единственный зиплайн в стране, на котором вы спускаетесь головой вперед. Это также самый быстрый в Хорватии спуск и едва ли не самый стремительный во всей Европе", – говорит представитель туристической компании Лана Иванишевич.

Длина спуска более 1700 м. Это самый длинный зиплайн в Европе. Его создали местные энтузиасты. Так хотели помочь региону увеличить количество туристов.

"Каждый год нас посещают 4-5 тыс. человек. Это где-то 50-90 в день, в зависимости от времени года. Количество отдыхающих увеличивается", – говорит Лана Иванишевич.

Сюда приезжают со всего мира. А одному из экстремалов удалось установить рекорд. Он пролетел над живописным местом со скоростью 120 км\ч.

"Это было действительно круто, очень быстро и высоко. Я насладился видом, хорошая работа", – говорит турист из Великобритании Гарри.

За право проехаться с ветерком над горами и озерами хорватского региона Лика туристы должны выложить 43 доллара.

Ранее мы писали, что появились доступные авиабилеты в Хорватию.

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