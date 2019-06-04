Тюремный срок и большой штраф: в Испании блогер дорого поплатился за злую шутку
Парень ответит за выходку двухлетней давности
В Испании блогер сядет на 15 месяцев и заплатит штраф в размере 20 тысяч евро за то, что накормил бездомного печеньем с зубной пастой.
Инцидент произошел еще два года назад. Парень заменил сладкую начинку в печенье на зубную пасту и угостил человека с улицы. Свою выходку Кангуа Рен снял и выложил в сеть. Когда шутника раскритиковали – тот посетил бездомного и попытался откупиться, однако суд это не убедило. Кроме тюрьмы и штрафа, блогеру запретили вести аккаунты в соцсетях течение пяти лет.
Напомним, что в сентябре 2016 году правоохранительные органы России задержали Руслана Соколовского, который снял на видео и выложил в интернет, как он играет в мобильное приложение Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. В 2017 году за нарушение закона о защите чувств верующих ему избрали наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
Также мы рассказывали о том, что девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Снимок в Instagram набрал 18 тысяч лайков и вызвал жесткие споры в сети.
Также "Сегодня" писали, как блогерша разрыдалась после удаления Instagram.
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