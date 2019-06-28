У Жерара Депардье начались проблемы с налогами в России

Российские налоговики заблокировали банковские счета артиста

Жерар Депардье. Фото: AFP

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета французского актера Жерара Депардье в трех банках – ВТБ, "Газпромбанке" и "КС Банке".

Ни о конкретной сумме, ни об официальной причине заморозки счетов прописанного в Новосибирске артиста в налоговом ведомстве не сообщили.

Однако, как российские СМИ заявили, что поводом для интереса российских налоговиков к получившему гражданство РФ французу стала статья 76 Налогового кодекса РФ, которая включает непредставление резидентом налоговой декларации или неуплату им налогов, штрафов и пеней.

В управлении ФНС анонсировали позже официально прокомментировать случившееся, однако вместо этого информация о блокировке счетов Депардье исчезла из баз данных.

Журналисты утверждают, что французский артист занимается бизнесом в России как "индивидуальный предприниматель Депардье Жерар Ксавие", которое осуществляет творческую деятельность, деятельность в области искусства и организацию развлечений.

Напомним, что после получения российского гражданства Жерар Депардье надолго в РФ не задержался – переехал на юг Бельгии, поселившись недалеко от французской границы.

Кроме того, ранее Депардье лично признавался, что он живет и работает в России, Франции, Бельгии и США. Также он говорил, что хочет стать гражданином сразу семи государств.

О Депардье и других некогда знаменитых артистах, получивших российское гражданство, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:

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