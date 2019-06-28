У Жерара Депардье начались проблемы с налогами в России
Российские налоговики заблокировали банковские счета артиста
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета французского актера Жерара Депардье в трех банках – ВТБ, "Газпромбанке" и "КС Банке".
Ни о конкретной сумме, ни об официальной причине заморозки счетов прописанного в Новосибирске артиста в налоговом ведомстве не сообщили.
Однако, как российские СМИ заявили, что поводом для интереса российских налоговиков к получившему гражданство РФ французу стала статья 76 Налогового кодекса РФ, которая включает непредставление резидентом налоговой декларации или неуплату им налогов, штрафов и пеней.
В управлении ФНС анонсировали позже официально прокомментировать случившееся, однако вместо этого информация о блокировке счетов Депардье исчезла из баз данных.
Журналисты утверждают, что французский артист занимается бизнесом в России как "индивидуальный предприниматель Депардье Жерар Ксавие", которое осуществляет творческую деятельность, деятельность в области искусства и организацию развлечений.
Напомним, что после получения российского гражданства Жерар Депардье надолго в РФ не задержался – переехал на юг Бельгии, поселившись недалеко от французской границы.
Кроме того, ранее Депардье лично признавался, что он живет и работает в России, Франции, Бельгии и США. Также он говорил, что хочет стать гражданином сразу семи государств.
О Депардье и других некогда знаменитых артистах, получивших российское гражданство, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:
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