Ученые вычислили массу Млечного Пути

Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia

Фото: Pixabay

Ученые вычислили массу Млечного Пути //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/19b/04b/5c819b04bd4b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/19b/04b/5c819b04bd4b8.jpg 2019-03-08T04:30:00+02:00 Евросоюз Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia

Европейскому космическому агентству (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути — то есть Галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды. Согласно данным ученых, вычисленная масса равна 1,5 триллиона солнечных масс. Об этом говорится в распространенном ЕКА в четверг заявлении.

Вычисления были осуществлены на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble. Предыдущие вычисления, проведенные астрономами различных стран, указали на массы от 500 миллиардов до 3 триллионов масс Солнца.

Как отмечается в заявлении ЕКА, столь сильное различие в оценках "в основном связано с разницей в методах вычисления распределения в Галактике темной материи, на которую приходится ее 90% массы". Поскольку темная материя не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, это затрудняет или даже делает невозможным ее прямое наблюдение.

Непосредственно масса планет составляет лишь небольшую часть массы Млечного Пути, отмечают астрономы ЕКА. Они сообщают, что в этой связи вычисления были ими произведены методом, основанным на измерении скоростей шаровых скоплений — плотных звездных групп, которые вращаются вокруг спирального диска Галактики на большом от него удалении.

Ранее ученые уточнили форму нашей галактики. Галактика Млечный путь внешне обладает совершенно иной формой.

На Херсонщине на поле появился огромный трезубец, который видно из космоса:

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие, которое все это время было под носом. А также была раскрыта тайна границ Солнечной системы.

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