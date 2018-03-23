Учитель унизил девочку с натуральными рыжими волосами, заставив перекраситься

Сегодня, 05:37

В школе посчитали, что цвет волос школьницы слишком яркий

Фото: SWNS.com
Фото: SWNS.com

В британском Болтоне учительница заставила девочку с рыжими от природы волосами перекраситься. В школе действуют строгие правила, касающиеся внешнего вида учащихся. Родители других учеников посчитали, что цвет волос 12-летней Пэрис Лэйн слишком яркий для натурального, и надавили на классного руководителя.

"Он окликнул меня в коридоре, а затем подошел и сказал, что я должна перекрасить волосы, так как рыжий — не мой натуральный цвет", – признается девочка.

Одноклассники стали издеваться над ней. Бедную девочку довели до слез. Мама Пэрис 31-летняя Ник была вынуждена купить дочери каштановую краску для волос. Возмущенная женщина обратилась с жалобой в Управление по вопросам стандартов образования. Сейчас ведомство проводит проверку.

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Фото: SWNS.com

На веб-сайте школы говорится: "Никаких экстремальных цветов / причесок (решение о том, что является экстремальным, зависит от директора)".

Миссис Лэйн позвонила в школу после того, как дочь рассказал ей, что произошло. Представитель школы пригласил ее обсудить проблему с волосами, новую политику школы о ношении обуви в деловом стиле и ряд проблем, возникших у Пэрис. 

"Я купила ей каштановую краску для волос, потому над ней издевались. Я поговорила с сотрудницей школы об этом, а она хихикнула и ответила: "Мы знаем, что рыжий — ее натуральный цвет". Для ребенка, переживающего из-за своего цвета волос, ничего смешного в сложившейся ситуации нет", – говорит женщина.

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Фото: SWNS.com

Представители школы не стали комментировать произошедшее, ограничившись заявлением, что они "стремятся развивать позитивные отношения со всеми родителями".

Еще более вопиющий случай произошел в Америке. 7-летнюю девочку принудительно побрили в школе-интернате для учащихся с особенностями развития. У малышки, рожденной в межрасовом браке, были длинные локоны, которые отстригли без разрешения родителей. Как утверждает возмущенная женщина, теперь у ее дочки не только ужасная прическа, но и психологическая травма.

Напомним, учитель физики под Киевом набросилась на школьника.

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Источник:

REP

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