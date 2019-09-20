Украинцам придется платить пошлину за долгосрочные визы в Эстонию

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Гражданам Украины и Беларуси, которые на протяжении последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу.

Государство рассчитывает таким образом пополнить госбюджет на 2 млн евро. Соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании.

В пресс-службе Министерства иностранных дел пояснили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", - сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

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Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Беларуси.

"Подобно Украине, для граждан Белоруссии по-прежнему останется возможность делать, при необходимости, исключения, и Эстонии продолжит всесторонне поддерживать программу Восточного партнерства ЕС", - сказала Тоотс.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Белоруссией, но создали определенную дискриминацию для граждан других третьих стран.

"Предприятия, которые хотели нанять работников из других стран за пределами ЕС, тем самым оказались в худшем положении. В результате усилилось давление предпринимателей на государство, которые просили отменить пошлину за долгосрочную визу и для граждан других стран, что с точки зрения государства неразумно в долгосрочной перспективе", - говорится в пояснительной записке.

Помимо восстановления платы за оформление виз, вырастут и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на 30 евро больше, чем пошлина за аналогичную процедуру в Эстонии. Кроме того, будет введена плата за прием ходатайств, выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии.

Напомним, Беларусь еще в 2014 году нацеливались на упрощение визового режима с Евросоюзом. И только вот сейчас белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил соглашение с ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году Беларусь ввела безвизовый режим с США, странами ЕС и другими государствами. Граждане 80 государств без визы могут попасть на белорусскую территорию, но только через минский аэропорт.

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