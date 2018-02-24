В Польше украинцы и грузины подрались с полицией, правоохранители открыли огонь

Вчера, 16:28

Полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов


В польском городе Згеж группа грузин и украинцев напала на полицейских, те были вынуждены открыть огонь. Об этом сообщает издание Dziennik Lozki.

Инцидент произошел около 2 ночи в пятницу, 23 февраля. Полицейский патруль заметил группу мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно.

В ходе проверки выяснилось, что это были иностранцы – украинцы и грузины, которые не реагировали на попытки полицейских их успокоить и становились все агрессивнее. В сторону стражей порядка полетели камни и брусчатка.

Поэтому полицейские были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов. Это не заставило мужчин отступить, поэтому в сумме правоохранители сделали более десятка выстрелов.

В результате трое иностранцев получили ранения в ногу, их жизни ничего не угрожает. Национальность пострадавших не приводится.

Кроме того, госпитализировали и одного из полицейских, который получил травмы головы.

Всего в результате инцидента задержаны 13 человек – граждане Грузии и Украины. Все они работали в Польше. Следователи выясняют, было ли их пребывание в стране и трудоустройство законным.

Ранее сообщалось, что в Польше двух украинцев избили за их национальность.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
Польша, украинцы, полиция
Источник:

Европейская правда

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