Украинские голоса в Венской опере: львовянка Зоряна Кушплер

Украинка рассказала, почему уехала из Львова и каково это – быть солисткой Венской оперы

Одна из самых популярных опер мира – Венская, – готовится отмечать 150-летие. На ее сцене стояли легенды – Мария Каллас, Лучано Паваротти и Монтсеррат Кабалье. Сегодня там звучат и украинские голоса: среди них – меццо-сопрано львовянки Зоряны Кушплер.

Сегодня Венской оперой восхищаются, но после открытия, в 1869 году, ее критиковали и насмехались над ней. Люди поначалу были недовольны небольшим пространством для демонстрации нарядов: всего три ступени отделяют вход в театр от оживленной улицы, по которой проходят трамвайные пути.

Сегодня оперный репертуар – на любой вкус и кошелек. Спектакли разделены на категории: для гурманов, любителей и новичков. Самые дорогие места стоят более тысячи евро, но послушать оперу стоя можно всего за 3 евро.

Роскошный зрительный зал на 2,5 тысячи мест обычно заполнен под завязку. Акустика – одна из лучших в мире: певцы выступают без микрофонов, но их голоса отчетливо слышны каждому зрителю.

Самые продолжительные аплодисменты длились в Венской опере более часа – столь длительными овациями зрители наградили Пласидо Доминго, который в ответ поклонился более ста раз.

Солистка Венской оперы, украинка Зоряна Кушплер родилась во Львове, в семье легендарного оперного певца Игоря Кушплера и декана Львовской музакадемии Ады Кушплер. Признается: решила уехать, чтобы выйти из тени знаменитых родителей. Вначале была учеба в Германии, после – контракты в театрах Европы, Америки и Азии.

Живя много лет заграницей, Кушплер остается украинкой, а в ее гардеробе – целая коллекция вышиванок, которыми она удивляет австрийскую публику. Меццо-сопрано украинки можно услышать и в Украине – все чаще Зоряну Кушплер приглашают в Киев, Одессу и в родной Львов.

Напомним, именно в знаменитой опере проходит Венский оперный бал – ежегодное государственное мероприятие в Австрии, в котором принимает участие руководство страны. Австрийский президент имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя, и в 2018 году этим гостем оказался президент Украины Петр Порошенко.