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Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

6 июля, 09:53

Юрий Божко Юрий Божко

Морриконе скончался в одной из клиник Рима

Умер известный итальянский композитор Эннио Морриконе. По сообщениям итальянских СМИ, композитор скончался в ночь на 6 июля в одной из клиник в Рима. Морриконе умер в возрасте 91 год.

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Как сообщают СМИ, музыкант был госпитализирован после падения, вследствие которого у Марриконе диагностировали перелом бедренной кости. Но медикам так и не удалось спасти музыканта. По данным прессы, Морриконе получил сильный болевой шок и стресс, и организму не удалось справиться с последствиями травмы.

Прославленный композитор родился в 1928 году в Риме. Морриконе учился в консерватории Санта-Сесилия в Риме и получил диплом сразу по трем классам – трубы, инструментовки и композиции.

Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал лишь после 33 лет. За свою долгую карьеру написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам Италии, Испании, Франции, Германии, России, США.

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Как кинокомпозитор был шесть раз номинирован на "Оскар", а в 2007 году получил "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф.

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Напомним, Эннио Морриконе из-за проблем со здоровьем в мае 2016 годаотменил все свои концерты. Отмечается, что врачи посоветовали маэстро полный покой из-за болей в спине.

Ранее мы делали подборку одних из самых ярких его композиций к фильмам.

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композитор скончался Эннио Морриконе

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