Увеличение расходов НАТО на оборону: Столтенберг сделал заявление
Большинство стран НАТО приняли национальные планы по повышению военных расходов до 2% ВВП к 2024
Не все государства – члены НАТО смогут выполнить постановление саммита альянса в Уэльсе в 2014 году об обязательном увеличении в течение 10 лет, то есть к 2024 году, военных расходов до 2% ВВП. Это признал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса.
"Большинство стран НАТО приняли национальные планы по повышению военных расходов до 2% ВВП к 2024", – отметил Столтенберг и пообещал, что альянс "будет стремиться увеличить количество" таких государств.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил письма ряду лидеров стран-членов НАТО с призывом нарастить оборонные расходы. Затем в ходе встречи с лидерами НАТО Трамп выдвинул идею об увеличении цели по оборонным расходам с 2% ВВП до 4% ВВП.
Также Трамп не озвучивал прямых угроз относительно выхода США из НАТО, однако достаточно жестко озвучил требования к европейским партнерам по альянсу в плане увеличения расходов на финансирование своих подразделений.
Напомним, что американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам по НАТО выходом США из альянса.
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