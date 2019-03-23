Ужин с рыбами: в Норвегии открыли ресторан на морском дне

Кроме блюд от шефа, в уникальном заведении "Андер" можно также полюбоваться морскими пейзажами

Ужин с рыбами: в Норвегии открыли ресторан на морском дне 2019-03-23T05:12:00+02:00 Евросоюз Кроме блюд от шефа, в уникальном заведении "Андер" можно также полюбоваться морскими пейзажами

В Норвегии открыли крупнейший в Европе подводный ресторан. Заведение "Андер" спроектировали авторы национальной оперы в Осло и мемориала жертвам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

"Пока что спрос обусловлен особенностью ресторана: он под водой и его разработало бюро Снохатта. Но со временем, я уверен, сюда ехать исключительно ради блюд, которые мы готовим", – говорит шеф-повар ресторана Никола Эллитсгаард.

Этот норвежский ресторан пока работает в тестовом режиме. И столики в нем заранее забронировали уже 7 тыс. гостей.

В переводе с английского его название переводится как – "Под", а с норвежского – "Чудо". Кормят посетителей здесь на глубине 5 метров под Норвежским морем. Вход скрыт на побережье моря. Внешне ресторан напоминает углубленную цементную трубу.

"Сложнее всего было построить его под водой – под давлением конструкцию выталкивает на поверхность", – признается создатель конструкторского бюро Кьетил Траедал.

В "Андер" можно не только насладиться блюдами от шефа, но и полюбоваться морскими пейзажами: в штиль осмотреть подводные красоты в радиусе до 20 метров, а в шторм получить острые ощущения – будто вы находитесь в эпицентре стихии.

"Погружение под воду вызывает восторг. Особенно когда видишь огромные окна в морской мир. И это не как в аквариуме", – объясняет Траедал.

Зал ресторана вмещает до 40 человек. Ужин на компанию из 18 блюд с морепродуктами и напитками будет стоит до 435 долларов на человека. "Андер" открывает двери для первых гостей в начале апреля.

Напомним, ранее аналогичное заведение открыли в Бельгии, однако ресторан The Pearl расположился на дне специального бассейна для тренировки аквалангистов.

Кроме того, мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, который открылся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.

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