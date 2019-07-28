В аэропорту Барселоны – транспортный коллапс из-за забастовки
Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день
В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.
Об этом сообщает Europa Press.
Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг.
В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним добавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.
Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Сейчас работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований.
Международный аэропорт Барселоны – крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.
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