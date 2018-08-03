В аэропорту Лондона сорвали попытку вывезти в Иран запчасти от ракет

На данный момент проводится расследование о происхождении груза и его реального получателя

Сотрудники пограничной службы лондонського аэропорта "Хитроу" сорвали попытку вывоза из Великобритании в Иран запчастей для ракет. Об этом сообщает The Times.

При осмотре груза пограничники обнаружили как минимум два специальных резиновых уплотнителя, которые по документам предназначались для использования в иранской нефтяной промышленности.

Однако эксперты заподозрили, что реальное намерение экспорта заключается в том, чтобы использовать их в ракетах. Небольшие резиновые уплотнители могут использоваться в боеголовках.

На данный момент проводится расследование о происхождении груза и его реального получателя. Незаконный груз был конфискован.

Продажа, поставка или транспортировки запчастей для ракет или технологий в Иран запрещены в соответствии с санкций, введенных Британией и другими государствами.

Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил позицию своей страны, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому в любой момент.