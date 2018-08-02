В Австрии полиция решила обуть собак из-за жары

Сегодня, 02:10

Теперь они могут с легкостью перемещаться по раскаленному асфальту

Фото: www.krone.at
Фото: www.krone.at

В столице Австрии полицейских собак обули в специальные ботиночки, чтобы защитить лапы от ожогов из-за раскаленного асфальта. Об этом сообщает местное издание Heute. 

Согласно информации СМИ, в жару асфальт нагревается до температуры свыше 50°C, что делает не только дискомфортным, но и опасным передвижения собак во время заданий и на тренировках.

В отличии от домашних животных, служебные собаки все равно должны выходить на улицу, - собакам в полиции Вены приходится работать в течение всего дня.

Пресс-секретарь венской полиции Микаэла Россманн рассказала, что собаки, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Кроме того, лапы животных не будут повреждаться от разбитого стекла из прочих острых предметов.

Помимо обуви, полицейские собаки имеют также специальный контейнер, оборудованный кондиционером, где они могут отдыхать в перерывах на своей работе.

Не так давно в США потерявшуюся трехлетнюю девочку обнаружили на кукурузном поле благодаря йоркширскому терьеру

Напомним, в Черноморске Одесской области открыли памятник собаке по кличке Лорд, который ждал у поликлиники своего умершего хозяина более 10 лет
политика, Австрия, собака, обувь

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