В Бельгии начали выпускать вафли на масле с жуками (видео)

Все, кому пришлось попробовать выпечку на масле из жуков, не заметили подвоха

Выпечку с насекомыми придумали бельгийские ученые. Измельчают личинок и смешивают их со сливочным маслом. Эту массу, убеждают, можно добавлять во время приготовления бельгийских вафель, кексов и других сладостей. Преимущества "масла с жуками" в том, что легко усваивается, богато белком и витаминами. И к тому же дешевле обычного. А насколько оно подходит, журналисты проверили в торговом центре города Гент. Предлагали посетителям один обычный кекс, другой с "маслом из жуков". Разницы не почувствовал никто.

"Я уже ела жуков в Африке. Внучки говорят: вся выпечка хороша", – комментирует попробовавшая выпечку с жуками бабушка.

Правда, пока масло из насекомых хорошо на вкус только в паре со сливочным. Причем, жира личинок – только четверть. Когда концентрация достигает половины, появляется странный привкус.

Но стоит отметить, что не жуками едиными. Жареные черви, шашлык из жука-усача и вареная оса – европейцы переходят на питание жуками достаточно давно. Профессор Арнольд Ван Хейс, один из ведущих мировых специалистов в сфере съедобных насекомых, уверен — диета из насекомых в ближайшем будущем станет общепринятой.

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