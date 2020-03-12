Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

В Бельгии начали выпускать вафли на масле с жуками (видео)

12 марта, 23:46

Екатерина Степаненко

Все, кому пришлось попробовать выпечку на масле из жуков, не заметили подвоха

Выпечку с насекомыми придумали бельгийские ученые. Измельчают личинок и смешивают их со сливочным маслом. Эту массу, убеждают, можно добавлять во время приготовления бельгийских вафель, кексов и других сладостей. Преимущества "масла с жуками" в том, что легко усваивается, богато белком и витаминами. И к тому же дешевле обычного. А насколько оно подходит, журналисты проверили в торговом центре города Гент. Предлагали посетителям один обычный кекс, другой с "маслом из жуков". Разницы не почувствовал никто.

"Я уже ела жуков в Африке. Внучки говорят: вся выпечка хороша", – комментирует попробовавшая выпечку с жуками бабушка.

Правда, пока масло из насекомых хорошо на вкус только в паре со сливочным. Причем, жира личинок – только четверть. Когда концентрация достигает половины, появляется странный привкус.

В тренде
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Владимир Путин

Но стоит отметить, что не жуками едиными. Жареные черви, шашлык из жука-усача и вареная оса – европейцы переходят на питание жуками достаточно давно. Профессор Арнольд Ван Хейс, один из ведущих мировых специалистов в сфере съедобных насекомых, уверен — диета из насекомых в ближайшем будущем станет общепринятой.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия еда питание насекомые жуки вафли

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в Польше
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в ПольшеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...