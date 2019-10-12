В Бельгии открыли памятник Анне Киевской

Скульптура является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в Киеве

В одном из старейших городов Бельгии, городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути к Франции.

Скульптура юной княжны Анны, которая держит в руках Реймское евангелие, авторства Константина Скритуцкого, является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.

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Участие в открытии скульптуры приняла киевская делегация, а также посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, мэра города Арлон Винсан Магнус и другие.

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Памятник установили возле церкви святого Доната, расположенной на высоком холме Книпшен. Именно в этой части холма в XI-XVI веках был расположен замок Арлонського графства. Вероятно, что именно здесь гостила Анна Киевская в XI веке, когда совершала свое путешествие во Францию. Впечатления и приязнь, что родились у Анны от пребывания в графстве, позволили ей много лет спустя доверчиво разделить регентство при юном короле Франции Филиппи И с графом Фландрии легендарным Бодуэном V. Именно Арлон является предпоследним местом на пути к Франции.

Также в пресс-службе КГГА напомнили, что памятник киевской княжне установили в прошлом году во французском городе-побратиме Киева – Тулузе и в этом году – в Джакарте. Также в 2018 году общине Кракова передана для установления авторскую реплика памятника Анне Киевской. Скульптуры княжны планируется установить в Чехии, Австрии и Германии.

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