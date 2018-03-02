В Берлине автобус столкнулся с вертолетом

Сегодня, 22:58

Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета

Фото: twitter.com/polizeiberlin
Фото: twitter.com/polizeiberlin

В Берлине сегодня, 2 марта, произошла необычная авария – столкнулись вертолет и автобус. Об этом в Twitter сообщила полиция столицы Германии.

"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел рядом с крупной узловой транспортной станцией, что привело к серьезным заторам.

Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Повреждения получили оба транспортных средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее в мексиканском штате Оахака разбился военный вертолет с министром внутренних дел и губернатором штата, которые летели осматривать ущерб от недавнего землетрясения. Вертолет пытался совершить экстренную посадку на открытой местности, однако упал на два фургона. В результате крушения количество жертв на земле составляет 13 человек, среди них – трое детей. 12 человек погибли на месте, еще один – уже в больнице. Еще 15 человек получили ранения. Экипаж и пассажиры вертолета практически не пострадали.

Также мы писали о крушении вертолета в Большом Каньоне на территории США. На борту судна, выполнявшего рейсы на популярном туристическом маршруте, было семеро британцев, трое из которых погибли.
автобус, ДТП, вертолет, берлин, повреждения

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Мексике военный вертолет упал на автофургоны: погибли 13 человек

17 Февраля, 21:55

Находившиеся в вертолете чиновники уцелели, а вот почти все, кто был в фургонах, погибли

Другие страны

Фото: AFP

Крушение вертолета в Мексике: пострадали два крупных чиновника

17 Февраля, 09:07

В рухнувшем вертолете были глава МВД страны и губернатор штата
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

Чтобы впечатлить подругу, мужчина притворился генералом Трампа и полетел с ней на "секретную миссию"

16 Февраля, 05:46

Мужчина прилетел на свидение на арендованном вертолете и приземлился на футбольном поле

Политика

Виктор Янукович. Фото: AFP

Турчинов рассказал, давал ли приказ сбить вертолет Януковича

15 Февраля, 16:47

Когда экс-президент выехал из Киева, Турчинов обратился с одной просьбой к Пограничной службе

США

Фото: pixabay.com

В США лось "сбил" вертолет: появились фото

15 Февраля, 04:34

Ловцы животного гнались за ним на вертолете, однако неожиданно столкнулись с ним

Россия

Фото: КИА

В России вертолет загорелся при посадке

12 Февраля, 14:51

Транспортное средство перевозило врачей и пациента, шесть человек оказались в больнице
Загрузка...