В Берлине автобус столкнулся с вертолетом

В Берлине сегодня, 2 марта, произошла необычная авария – столкнулись вертолет и автобус. Об этом в Twitter сообщила полиция столицы Германии.

"В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел рядом с крупной узловой транспортной станцией, что привело к серьезным заторам.

Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Повреждения получили оба транспортных средства.

Ранее в мексиканском штате Оахака разбился военный вертолет с министром внутренних дел и губернатором штата, которые летели осматривать ущерб от недавнего землетрясения. Вертолет пытался совершить экстренную посадку на открытой местности, однако упал на два фургона. В результате крушения количество жертв на земле составляет 13 человек, среди них – трое детей. 12 человек погибли на месте, еще один – уже в больнице. Еще 15 человек получили ранения. Экипаж и пассажиры вертолета практически не пострадали.

Также мы писали о крушении вертолета в Большом Каньоне на территории США. На борту судна, выполнявшего рейсы на популярном туристическом маршруте, было семеро британцев, трое из которых погибли.