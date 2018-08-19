В Берлине во время марша неонацистов пострадали шестеро полицейских

Правоохранители во время столкновений задержали 29 человек

В столице ФРГ во время столкновений, произошедших в ходе марша правых радикалов, который прошел по случаю очередной годовщины смерти одного из глав нацистской Германии – Рудольфа Гесса, пострадали шестеро полицейских.

Правоохранители завели 45 дел, в том числе по подозрению в нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка, закона о порядке проведения собраний, повреждении чужого имущества и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Были временно задержаны 29 человек.

Свыше 600 неонацистов собрались в субботу в одном из столичных районов и намеревались направиться к месту, где находилась тюрьма, в которой Гесс 17 августа 1987 года покончил жизнь самоубийством. Однако власти города отказали неонацистам в таком маршруте и последние решили выдвинуться в Лихтенберг.

Тысячи людей, в том числе представители различных политических партий, профсоюзов, церковных и других организаций, вышли на акцию протеста против марша ультраправых. Время от времени происходили стычки между двумя группами демонстрантов.

Ранее активисты неонацистской Национал-демократической партии Германии устроили беспорядки возле лагеря для беженцев в немецком Дрездене. Радикалы закидали камнями и бутылками участников другого митинга – сторонников идеологии левых.

Как сообщалось, американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER.

Также мы писали о том, что журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в американском Шарлоттсвилле.